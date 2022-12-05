Дочь Заворотнюк впервые раскрыла правду о внешности матери: "Идеальное лицо"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые раскрыла правду о внешности матери.

Близкие Заворотнюк стараются держать в тайне состояние актрисы. Однако это лишь вызывает больше слухов. Так, в Сети часто говорят, что из-за лечения "прекрасная няня" сильно располнела и уже не так красива, как была. Анна Заворотнюк решила рассказать у себя в микроблоге о состояние мамы.

По словам Анны, мама — "как статуэточка: идеальная фигура, лицо". Она добавила, что актриса — самая красивая женщина из всех, что она видела. При этом Анна подчеркнула, что родственные связи никак не влияют на данные утверждения.

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