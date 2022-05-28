Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже три года борется с онкологическим заболеванием. Наследница актрисы Анна высказалась о лечении мамы.
Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы в социальных сетях по поводу состояния тяжелобольной мамы.
"Мама потихонечку… Она на серьезном лечении", — объяснила дочь актрисы.
Рак мозга у Заворотнюк диагностировали в 2019 году вскоре после появления на свет третьего ребёнка.
Вестей от актрисы приходит крайне мало. В начале 2022 года в СМИ попал снимок, на котором предположительно запечатлена актриса в компании с супругом фигуристом Петром Чернышевым.
Специалисты в области физиогномики убеждены, что на фото изображена именно Анастасия Заворотнюк. Некоторым её фото напомнило снимок Жанны Фриске из заграничной клиники.
Специалисты отмечают, что у Заворотнюк есть гораздо больше шансов победить болезнь, чем у Фриске. В пользу этого говорит то, что периодически рост опухоли мозга удаётся купировать. Медики добиваются стадии ремиссии.
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