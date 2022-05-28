Дочь Заворотнюк о состоянии онкобольной матери: "Она на серьёзном лечении"

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже три года борется с онкологическим заболеванием. Наследница актрисы Анна высказалась о лечении мамы.

Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы в социальных сетях по поводу состояния тяжелобольной мамы.

"Мама потихонечку… Она на серьезном лечении", — объяснила дочь актрисы.

Рак мозга у Заворотнюк диагностировали в 2019 году вскоре после появления на свет третьего ребёнка.

Вестей от актрисы приходит крайне мало. В начале 2022 года в СМИ попал снимок, на котором предположительно запечатлена актриса в компании с супругом фигуристом Петром Чернышевым.

Специалисты в области физиогномики убеждены, что на фото изображена именно Анастасия Заворотнюк. Некоторым её фото напомнило снимок Жанны Фриске из заграничной клиники.

Специалисты отмечают, что у Заворотнюк есть гораздо больше шансов победить болезнь, чем у Фриске. В пользу этого говорит то, что периодически рост опухоли мозга удаётся купировать. Медики добиваются стадии ремиссии.