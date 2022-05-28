EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Дочь Заворотнюк о состоянии онкобольной матери: "Она на серьёзном лечении"

Общество

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже три года борется с онкологическим заболеванием. Наследница актрисы Анна высказалась о лечении мамы.

Дочь Заворотнюк о состоянии онкобольной матери: "Она на серьёзном лечении"

Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы в социальных сетях по поводу состояния тяжелобольной мамы.

"Мама потихонечку… Она на серьезном лечении", — объяснила дочь актрисы.

Рак мозга у Заворотнюк диагностировали в 2019 году вскоре после появления на свет третьего ребёнка.

Вестей от актрисы приходит крайне мало. В начале 2022 года в СМИ попал снимок, на котором предположительно запечатлена актриса в компании с супругом фигуристом Петром Чернышевым.

Специалисты в области физиогномики убеждены, что на фото изображена именно Анастасия Заворотнюк. Некоторым её фото напомнило снимок Жанны Фриске из заграничной клиники.

Специалисты отмечают, что у Заворотнюк есть гораздо больше шансов победить болезнь, чем у Фриске. В пользу этого говорит то, что периодически рост опухоли мозга удаётся купировать. Медики добиваются стадии ремиссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы жанна фриске анастасия заворотнюк
Новости
Дочь Заворотнюк о состоянии онкобольной матери: "Она на серьёзном лечении"
Welt am Sonntag: Германия свела к минимуму поставки вооружений на Украину
В Кривом Роге раздался мощный взрыв в результате нанесения ракетного удара
В Бугуруслане простились с морпехом, погибшим на Украине
Илья Кива: Зеленского ждет сюрприз от чудом спасшегося от СБУ антифашиста
Бронегруппа ВСУ уничтожена артиллерией НМ ДНР при попытке атаки под Авдеевкой
МИД Литвы о скандале вокруг поставок танков Киеву: национальное решение
Артиллерия ВС РФ уничтожила спецгруппу ВСУ в ДНР ударом "Краснополя"
Челябинец напал на женщину с ножом возле подъезда
Кадыров: Северодонецк освобождён полностью за три часа
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Мир. Новости мира
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя
Силовые структуры
Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя
Последние материалы
Дочь Заворотнюк о состоянии онкобольной матери: "Она на серьёзном лечении"
Welt am Sonntag: Германия свела к минимуму поставки вооружений на Украину
В Кривом Роге раздался мощный взрыв в результате нанесения ракетного удара
В Бугуруслане простились с морпехом, погибшим на Украине
Илья Кива: Зеленского ждет сюрприз от чудом спасшегося от СБУ антифашиста
Бронегруппа ВСУ уничтожена артиллерией НМ ДНР при попытке атаки под Авдеевкой
МИД Литвы о скандале вокруг поставок танков Киеву: национальное решение
Артиллерия ВС РФ уничтожила спецгруппу ВСУ в ДНР ударом "Краснополя"
Челябинец напал на женщину с ножом возле подъезда
Кадыров: Северодонецк освобождён полностью за три часа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников