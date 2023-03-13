Михаил Боярский: все мои приобретения, включая бриллианты, — полная бессмыслица

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный актёр и певец Михаил Боярский достиг возраста, в котором принято переоценивать все жизненные достижения. Артист признался, что его теперь радует только семья.

Михаил Боярский рассказал, что в последнее время много думает о том, чего ему удалось добиться в течение жизни. К примеру, актёра больше не радуют те материальные накопления, которые он совершил за время длительной и успешной карьеры. Теперь настоящую радость Боярский получает только от общения с детьми и внуками.

"Когда становишься взрослым человеком, всё кажется таким смешным и ненужным, — рассказал Михаил Боярский в интервью МК. — У меня хранятся тысячи пластинок, фотографии, гитары. Сейчас задумываюсь: "Что с ними делать?" Выкинуть жалко! Сыну Серёжке они тоже не нужны, у него свои есть. Всё ненужное, что накапливается к концу жизни, так давит. Все приобретения, которые были сделаны, — полная бессмыслица. Начиная от замка и заканчивая бриллиантами".

Также Боярский пожалел о том, что у него только двое детей, хотя могло быть и больше. Но теперь об этом думать поздно, поскольку репродуктивный возраст уже прошёл.

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