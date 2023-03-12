Названа причина отмены выступления Владимира Познера в Москве: логистические проблемы

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стала известна причина отмены творческого вечера российского журналиста и ведущего Владимира Познера, который должен был состояться в Москве 8 апреля.

Как сообщает Telegram-канал "ТАСС", запланированное мероприятие было отменено в связи с решением организаторов. Также уточняется, что это об этом было известно ещё 15 февраля. В частности, концертное агентство MSM Group распространило сообщение о том, что творческий вечер будет отменён из-за "логистических проблем".

По словам организаторов, мероприятие будет перенесено на более поздний срок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.