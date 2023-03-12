Стала известна причина отмены творческого вечера российского журналиста и ведущего Владимира Познера, который должен был состояться в Москве 8 апреля.
Как сообщает Telegram-канал "ТАСС", запланированное мероприятие было отменено в связи с решением организаторов. Также уточняется, что это об этом было известно ещё 15 февраля. В частности, концертное агентство MSM Group распространило сообщение о том, что творческий вечер будет отменён из-за "логистических проблем".
По словам организаторов, мероприятие будет перенесено на более поздний срок.
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