Mash: Медики скорой помощи поставили актёру Сергею Гармашу предварительный диагноз

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде фильма "Чебурашка" Сергею Гармашу потребовалась неотложная медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к Гармашу прибыла бригада медиков скорой помощи. Экстренную медицинскую службы народный артист России вызвал себе самостоятельно.

После осмотра артиста будет решаться вопрос о его госпитализации.

"Предварительный диагноз — отравление", — гласит информация Telegram-канала.

Ранее Сергей Гармаш прокомментировал успех фильма "Чебурашка", в котором он исполнил роль "крокодила Гены" в новой интерпретации.

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