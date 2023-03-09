Звезде фильма "Чебурашка" Сергею Гармашу потребовалась неотложная медицинская помощь.
Как сообщает Telegram-канал Mash, к Гармашу прибыла бригада медиков скорой помощи. Экстренную медицинскую службы народный артист России вызвал себе самостоятельно.
После осмотра артиста будет решаться вопрос о его госпитализации.
"Предварительный диагноз — отравление", — гласит информация Telegram-канала.
Ранее Сергей Гармаш прокомментировал успех фильма "Чебурашка", в котором он исполнил роль "крокодила Гены" в новой интерпретации.
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