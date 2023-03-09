Певица Валерия призвала перестать говорить о сбежавших из РФ артистах

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия рассказала, как относится к коллегам, которые предпочли покинуть Россию после начала СВО на Украине.

Артистка подчеркнула, что у каждого человека есть право выбора. Однако Валерия убеждена, что об уехавших за границу звёздах нужно говорить как можно меньше. Ведь публика и так всё понимает.

"Зачем муссировать эту тему? Журналистов это интересовать не должно. Это наши внутренние дела. Когда кто-то комментирует что-то, то все начинают потешаться, мол, мы линчуем своих", — цитирует певицу издание "Телепрограмма".

Валерия добавила, что для неё Россия — это место, куда она стремится сердцем и душой, где бы не находилась.

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