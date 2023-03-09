РИА "Новости" рассказало, как живут за границей сбежавшие из РФ актёры

2:09 Your browser does not support the audio element. Культура

Сразу несколько известных российских актёров покинули страну после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Многие из них после непродолжительной творческой паузы решили возобновить свою актёрскую карьеру в других странах.

О том, как живут российские звёзды за границей, рассказало РИА "Новости".

Актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. После нескольких интервью, в которых актриса раскритиковала СВО и российскую власть, Хаматова устроилась на работу в Новый Рижский театр.

За свой первый рижский спектакль Post Scriptum Хаматова получила титул "Актриса года" в рамках местной премии театральных работников. Однако следующая работа актрисы без объяснений причин была снята с репертуара театра за день до премьеры.

Примечательно, что Хаматова неоднократно жаловалась журналистам, что ей едва хватает денег на жизнь в Прибалтике.

Актриса и режиссёр Рената Литвинова после начала СВО уехала во Францию. Там она успела написать киносценарий и поучаствовать в показе бренда Balenciaga. В начале 2023-го года актриса неожиданно вернулась в РФ на 85-летие матери.

Актёр Анатолий Белый выбрал для ПМЖ Израиль. Первое время артист жаловался в социальных сетях на жаркий климат и отсутствие работы. Однако уже летом 2022-го Белый гастролировал вместе с Хаматовой со спектаклем "Кабаре Петрушевской", а 8 марта этого года сыграл Иосифа Сталина в постановке "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Тель-Авиве.

Актёр Артур Смольянинов* также публично осудил СВО и признался журналистам, что был бы не против поучаствовать в конфликте на стороне ВСУ.

Где сейчас находится Смольянинов, неизвестно. Однако в конце прошлого года актёр в компании Чулпан Хаматовой появился в клипе группы "Ногу свело".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.