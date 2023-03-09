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РИА "Новости" рассказало, как живут за границей сбежавшие из РФ актёры

2:09
Культура

Сразу несколько известных российских актёров покинули страну после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Многие из них после непродолжительной творческой паузы решили возобновить свою актёрскую карьеру в других странах.

РИА "Новости" рассказало, как живут за границей сбежавшие из РФ актёры

О том, как живут российские звёзды за границей, рассказало РИА "Новости".

Актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. После нескольких интервью, в которых актриса раскритиковала СВО и российскую власть, Хаматова устроилась на работу в Новый Рижский театр.

За свой первый рижский спектакль Post Scriptum Хаматова получила титул "Актриса года" в рамках местной премии театральных работников. Однако следующая работа актрисы без объяснений причин была снята с репертуара театра за день до премьеры.

Примечательно, что Хаматова неоднократно жаловалась журналистам, что ей едва хватает денег на жизнь в Прибалтике.

Актриса и режиссёр Рената Литвинова после начала СВО уехала во Францию. Там она успела написать киносценарий и поучаствовать в показе бренда Balenciaga. В начале 2023-го года актриса неожиданно вернулась в РФ на 85-летие матери.

Актёр Анатолий Белый выбрал для ПМЖ Израиль. Первое время артист жаловался в социальных сетях на жаркий климат и отсутствие работы. Однако уже летом 2022-го Белый гастролировал вместе с Хаматовой со спектаклем "Кабаре Петрушевской", а 8 марта этого года сыграл Иосифа Сталина в постановке "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Тель-Авиве.

Актёр Артур Смольянинов* также публично осудил СВО и признался журналистам, что был бы не против поучаствовать в конфликте на стороне ВСУ.

Где сейчас находится Смольянинов, неизвестно. Однако в конце прошлого года актёр в компании Чулпан Хаматовой появился в клипе группы "Ногу свело".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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