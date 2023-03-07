Тимати сфотографировали сидящим на унитазе в тесном туалете: Вашим голосом только "занято" кричать

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появилась фотография сидящего на унитазе рэпера Тимати в обшарпанном в туалете.

Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, разместил в своём микроблоге провокативное фото. На снимке рэпер сидит на унитазе в тесном туалете.

Подписчиков артиста удивил столь странный контент. Они принялись активно комментировать туалетную фотосессию.

"Ну наконец-то фотки с сёрфинга закончились, у меня уже комплекс выработался"; "Вашим голосом только "занято" кричать"; "Новый трек выходит"; "Даже в туалете простом фото бомба выходит"; "Ого! У Тимати новая студия"; "Вообще с ума сошёл! Больше негде сфоткаться?" — комментировали снимок в Сети.

Ранее мама Тимати рассказала, кто ей ближе — внук или внучка.

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