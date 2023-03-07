В Сети появилась фотография сидящего на унитазе рэпера Тимати в обшарпанном в туалете.
Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, разместил в своём микроблоге провокативное фото. На снимке рэпер сидит на унитазе в тесном туалете.
Подписчиков артиста удивил столь странный контент. Они принялись активно комментировать туалетную фотосессию.
"Ну наконец-то фотки с сёрфинга закончились, у меня уже комплекс выработался";
"Вашим голосом только "занято" кричать";
"Новый трек выходит";
"Даже в туалете простом фото бомба выходит";
"Ого! У Тимати новая студия";
"Вообще с ума сошёл! Больше негде сфоткаться?" — комментировали снимок в Сети.
Ранее мама Тимати рассказала, кто ей ближе — внук или внучка.
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