Мама Тимати заявила, что внучка Алиса ей ближе, чем внук

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама известного рэпера Тимати Симона Юнусова заявила, что младшая внучка Алиса ей ближе, чем внук Ратмир.

Недавно Симона опубликовала в своей соцсети кадры, на которых старшая дочь Тимати Алиса разучивает танец. Женщина отметила в посте, что ей очень интересно, кем станет девочка, когда вырастет.

Подписчики Симоны не раз замечали, что она чаще публикует кадры с Алисой, чем с младшим внуком Ратмиром. Некоторые пользователи Сети поинтересовались в комментариях у звёздной родительницы, почему она не уделяет столько же времени внуку.

"Просто Алиса мне ближе, так получилось," — ответила в комментариях Симона Юнусова.

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