Певица Лайма Вайкуле успешно провела серию концертов в Израиле и вернулась в Латвию. После гастролей артистка поделилась идеей о том, что хочет возобновить некогда популярный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала".
Среди приглашенных артистов оказались только те, кто активно выступает против СВО на Украине и уехал из России. Например, Вера Брежнева, Семён Слепаков и Андрей Макаревич*.
Сама Вайкуле неоднократно высказывала поддержку Украине, выходя на сцену с флагом соседней страны и выкрикивая со сцены нацистские лозунги, передаёт портал "Дни.ру".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
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