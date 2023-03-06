Певица Лайма Вайкуле организует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", где выступят Брежнева и Слепаков

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле успешно провела серию концертов в Израиле и вернулась в Латвию. После гастролей артистка поделилась идеей о том, что хочет возобновить некогда популярный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Среди приглашенных артистов оказались только те, кто активно выступает против СВО на Украине и уехал из России. Например, Вера Брежнева, Семён Слепаков и Андрей Макаревич*.

Сама Вайкуле неоднократно высказывала поддержку Украине, выходя на сцену с флагом соседней страны и выкрикивая со сцены нацистские лозунги, передаёт портал "Дни.ру".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

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