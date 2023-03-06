Российский рэпер Птаха заявил, что передал жителям Донецка гуманитарную помощь. Исполнитель отметил, что лично хотел встретиться с людьми и оценить обстановку.
В беседе с журналистами РИА Новости он рассказал о фильме "Брат 3", в котором сыграл одну из главных ролей и о намерении записать песни про Донбасс.
Музыкант подчеркнул, что к сбежавшим из-за СВО на Украине артистам он относится нейтрально. Более того, Птаха назвал главную проблему всех российских людей — слишком доброе сердце. Поэтому он не исключает, что уехавших звёзд простят и примут обратно на родине.
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