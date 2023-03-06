Детей Айзы едва не избил украинец на Бали: Начала зачем-то доказывать ему, что я за Украину

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Айза Долматова рассказала, что украинец в Индонезии хотел наброситься на её детей из-за того, что они русские. Напрасно блогер уверяла мужчину, что она за Украину.

Бывшая супруга рэпера Гуфа, которая отдыхает с детьми на Бали, пожаловалась на нападки со стороны украинца, который стал прогонять её из кафе и говорить, что готов драться с её детьми.

"Когда я начала (зачем-то) доказывать ему, что я за Украину, ему было плевать на это, вскочил, начал хватать меня, кричать персоналу кафе, чтобы они вызывали полицию, потому что я aggressive russian", — рассказала Айза в своём микроблоге.

Она отметила, что украинец говорил на ломаном английском языке и не захотел отвечать на вопрос, почему он не вступил в ряды ВСУ.

Ранее Айза Долматова призналась, что сбежала из России под влиянием панических настроений.

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