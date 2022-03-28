Айза Долматова пожаловалась на проблемы в эмиграции: "Люди протестуют"

Блогер Айза Долматова, которая ранее призналась, что сбежала из России под влиянием панических настроений, рассказала об ужасах, которые поджидали её за границей.

Экс-супруга рэпера Гуфа выбрала местом временного пребывания остров в Индийском океане. Она решила пересидеть тревожный период с детьми в Шри-Ланке.

37-летняя бизнес-вумен объяснила, что мировые процессы настолько взаимосвязаны, что ситуация дестабилизировалась даже на тропическом острове.

"Страдают не только мирные люди в России или в Европе, но и в других бедных странах… Ситуация с продуктами будет еще более катастрофичной. Потому что все мы так или иначе друг от друга зависим. И ничего не пройдёт бесследно", — цитирует слова блогера WomanHit. ru.

Айза поняла, что выбрала не лучшее место для отдыха и мечтает покинуть неспокойный остров, на котором началась волна протестов.

"На Шри-Ланке катастрофическое положение, фактически преддефолт. Нет бензина, нет газа, мало еды, рыбы, например, потому что лодки нечем заправлять. Огромные долги, люди протестуют", — пожаловалась блогер.