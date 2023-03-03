Известный актёр Леонид Ярмольник заявил о замене Николая Фоменко в постановке "И снова с наступающим!".
Как сообщает "7 дней", Леонид Ярмольник принял решение заменить актёра Николая Фоменко в постановке "И снова с наступающим!", в которой артисты играли в творческом тандеме. Теперь вместо него в спектакле будет играть Борис Шувалов.
"Так сложились обстоятельства, что у Коли появилось много других дел, ему неудобно совмещать. Но всё нормально. Я переживал, волновался, но принял решение, что спектакль должен продолжаться, должен жить", — рассказал Ярмольник.
Напомним, ранее стало известно, что Леонид Ярмольник вернулся в Россию. До этого он был в США и Юрмале.
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