Леонид Ярмольник прекратил совместную работу с Николаем Фоменко: "Переживал, но принял решение"

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Известный актёр Леонид Ярмольник заявил о замене Николая Фоменко в постановке "И снова с наступающим!".

Как сообщает "7 дней", Леонид Ярмольник принял решение заменить актёра Николая Фоменко в постановке "И снова с наступающим!", в которой артисты играли в творческом тандеме. Теперь вместо него в спектакле будет играть Борис Шувалов.

"Так сложились обстоятельства, что у Коли появилось много других дел, ему неудобно совмещать. Но всё нормально. Я переживал, волновался, но принял решение, что спектакль должен продолжаться, должен жить", — рассказал Ярмольник.

Напомним, ранее стало известно, что Леонид Ярмольник вернулся в Россию. До этого он был в США и Юрмале.