Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником

Стало известно, где находится российский журналист и телеведущий Владимир Познер, который давно перестал появляться на публике в России.

Владимир Познер

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", в настоящее время Владимир Познер находится в Лос-Анджелесе, США. В частности, в канале было опубликовано видео, на котором он в компании с актёром Леонидом Ярмольником наслаждается джазовой композицией, подпевая.

Известно, что у журналиста имеется гражданство сразу нескольких стран: РФ, Франции и США. Сам Познер родился во Франции. Он не раз признавался, что по национальности считает себя французом.

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