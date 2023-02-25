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Умирающая Инна Чурикова до последнего надеялась выйти на сцену: "Я обязательно вернусь"

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Шоу-бизнес

Известная советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова, находясь в больнице, до последнего верила, что сможет вернуться на сцену.

Умирающая Инна Чурикова до последнего надеялась выйти на сцену: "Я обязательно вернусь"

Будучи уже в тяжёлом состоянии в больнице, актриса продолжала делиться рабочими планами с коллегами, а также говорила о своём скором возвращении на сцену. Об этом сообщает Passion.ru.

По словам актрисы Александры Захаровой, Чурикова часто повторяла: "Мне надо на сцену". Инна Михайловна об этом также сообщала директору "Ленкома" Марку Варшаверу.

"Вы меня не списывайте, пожалуйста, и наш спектакль тоже. Я обязательно вернусь", — приводит слова актрисы источник.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года из-за остановки сердца.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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