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Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов назвал усталость реальной причиной смерти актрисы

1:13
Шоу-бизнес

Муж Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов предположил, от чего на самом деле умерла актриса.

Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов назвал усталость реальной причиной смерти актрисы

Он уверен, что виной всему стала самоотдача Чуриковой.

"Она сильно надрывалась из-за постоянных нагрузок в "Ленкоме". Можно играть по 10 спектаклей и не чувствовать усталости, а можно сыграть два, и отдать все силы. Она отдавала больше, чем успевала восстановить. Такая самоотдача бывает только у больших мастеров", — отметил Панфилов в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Глеб Анатольевич вспомнил, что Чурикова в последнее время страдала от бессонницы и переутомления.

Панфилов также объяснил журналистам, почему не дал согласия на прощание с актрисой в здании театра.

"На сцене артист должен стоять живым. Подобные прощания, когда много случайных людей, развалившихся в зрительном зале, я считаю оскорблением для усопшего", — заявил он.

Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года на 80-м году жизни. Церемония прощания с артисткой состоялась в Храме Христа Спасителя.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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