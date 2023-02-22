Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов назвал усталость реальной причиной смерти актрисы

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов предположил, от чего на самом деле умерла актриса.

Он уверен, что виной всему стала самоотдача Чуриковой.

"Она сильно надрывалась из-за постоянных нагрузок в "Ленкоме". Можно играть по 10 спектаклей и не чувствовать усталости, а можно сыграть два, и отдать все силы. Она отдавала больше, чем успевала восстановить. Такая самоотдача бывает только у больших мастеров", — отметил Панфилов в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Глеб Анатольевич вспомнил, что Чурикова в последнее время страдала от бессонницы и переутомления.

Панфилов также объяснил журналистам, почему не дал согласия на прощание с актрисой в здании театра.

"На сцене артист должен стоять живым. Подобные прощания, когда много случайных людей, развалившихся в зрительном зале, я считаю оскорблением для усопшего", — заявил он.

Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года на 80-м году жизни. Церемония прощания с артисткой состоялась в Храме Христа Спасителя.

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