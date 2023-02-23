Лечащий врач Заворотнюк рассказал о лечении актрисы: "Технологии позволяют продлить жизнь на несколько лет"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Нейрохирург Алексей Кривошапкин, занимающийся лечением актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о процедурах, которые проходит артистка.

По словам специалиста, звезда сериала "Моя прекрасная няня", которая борется с глиобластомой уже на протяжении четырёх лет, проходит лечение с применением передового оборудования американского производства. Об этом врач рассказал kp.ru.

В 2021 году актрисе удалили раковую опухоль, после чего начали выжигать оставшиеся раковые клетки радиацией.

"Метод интраоперационной баллонной электронной брахитерапии применяет только в одном центре в России, это — дорогостоящее лечение, на него не выделяются квоты. Технологии позволяют продлить жизнь пациентов на несколько лет. Я общался с пациенткой, у которой диагноз глиобластома уже 12 лет. Выглядит здоровой. Но двух одинаковых глиобластом не бывает", — прокомментировал процесс лечения от рака Кривошапкин.

Стоит отметить, что лечащий врач Заворотнюк рассказывает только о самом лечении знаменитости, но подробностей о её состоянии не сообщает.

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