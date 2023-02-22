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Онколог Долгополов: Анастасия Заворотнюк может быть полностью излечена от опухоли

0:52
Шоу-бизнес

Врач-онколог Игорь Долгополов рассказал о шансах излечения известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Онколог Долгополов: Анастасия Заворотнюк может быть полностью излечена от опухоли

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк была выписана из онкологической клиники после пяти месяцев лечения, где актриса боролась с последствиями глиобластомы головного мозга.

По словам онколога, у актрисы есть шансы на полное выздоровление. Долгополов также отметил, что обычно пациенты с таким диагнозом живут полтора-два года, а Заворотнюк борется с опухолью уже на протяжении четырёх лет.

"Такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки", — рассказал kp.ru. онколог.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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