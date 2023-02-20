Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой: "Всегда ходил налево"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров назвал причину развода с Аллой Пугачёвой.

Напомним, Филипп Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачёвой 11 лет. В 2005 году пара развелась, однако певец заявляет, что Пугачёва даже после расставания остаётся главной любовью в его жизни.

Недавно артист рассказал, что стало причиной их развода. В последнем выпуске шоу "Маска" он признался, что "всегда ходил налево".

"Поэтому со мной и развелись", — отметил Киркоров.

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