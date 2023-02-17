Филипп Киркоров подверг критике бывшего фаворита Аллы Пугачёвой Челобанова

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров подверг критике бывшего возлюбленного Аллы Пугачёвой.

В своём новом подкате Филипп Киркоров высказался о судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково, которое у него было в прошлом.

Киркоров рассказал, что один бизнесмен из Балаково подал на него в суд из-за того, что причал певца мешал ему рыбачить. Артист выиграл суд, а эта ситуация напомнила ему эпизод, связанный с Аллой Пугачёвой.

"Это уже второй человек из Балаково, упускающий из-за Киркорова крупный улов. Вы понимаете, о ком я говорю? О гениальном музыканте Сергее Челобанове, некогда записавшем со мной мой самый любимый и коммерчески провальный альбом "Челофилия"", — иронично отметил Киркоров.

Напомним, Алла Пугачёва состояла в отношениях с музыкантом Сергеем Челобановым более трех лет. В 1994 году пара рассталась, а вскоре после этого артистка вышла замуж за Филиппа Киркорова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.