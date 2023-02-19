Варвара Шмыкова спела песню "Вернисаж" для русских туристов в Дубае

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Чика" Варвара Шмыкова, покинувшая Россию, теперь выступает в Дубае. Спектакли с её участием запланированы на 18 и 19 февраля в одном из местных театров. В субботу прошла закрытая премьера, а уже в воскресенье постановка будет представлена широкой публике.

"19 февраля состоится премьера спектакля-диалога "Клуб Разбитых Сердец" со звездой сериала "Чики", Варварой Шмыковой. Спектакль приурочен ко дню Святого Валентина, в нем два героя будут искать ответ на вечный вопрос "что такое любовь?" в великих текстах и через открытый, порой парадоксальный разговор между сценой и залом", — приводит слова с афиши портал Woman.ru.

Известно, что в новой постановке Шмыкова поет песню Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева "Вернисаж". При этом не сообщается, давали ли исполнители согласие на использование композиции.

Варвара Шмыкова спела песню "Вернисаж" для русских туристов в Дубае

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.