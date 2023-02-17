Нагиев отказался проводить церемонию награждения Муз-ТВ: "Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев дерзко ответил на предложение Муз-ТВ провести церемонию награждения российских музыкантов. Он заявил, что придёт время, и он наградит тех, кто действительно этого достоин.

Нагиев рассказал о своём нежелании стать ведущим Муз-ТВ, записав видео, которое опубликовал в своём микроблоге.

"А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках" — сказал Дмитрий Нагиев.

Артист рассказал, что поблагодарил руководство Муз-ТВ за доверие, но отказался в этом году награждать российских звёзд.

"Придёт время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов", — объяснил шоумен.

Премия Муз-ТВ пройдёт летом на московской "ЦСКА Арене". В "Лужниках" торжественное мероприятие состоится 22 февраля.

Ранее Ксения Собчак связала уход Нагиева с Первого канала и СВО. Журналистка заявила, что Нагиев "оказался умным парнем".

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