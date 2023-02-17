Дмитрий Нагиев дерзко ответил на предложение Муз-ТВ провести церемонию награждения российских музыкантов. Он заявил, что придёт время, и он наградит тех, кто действительно этого достоин.
Нагиев рассказал о своём нежелании стать ведущим Муз-ТВ, записав видео, которое опубликовал в своём микроблоге.
"А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках" — сказал Дмитрий Нагиев.
Артист рассказал, что поблагодарил руководство Муз-ТВ за доверие, но отказался в этом году награждать российских звёзд.
"Придёт время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов", — объяснил шоумен.
Премия Муз-ТВ пройдёт летом на московской "ЦСКА Арене". В "Лужниках" торжественное мероприятие состоится 22 февраля.
Ранее Ксения Собчак связала уход Нагиева с Первого канала и СВО. Журналистка заявила, что Нагиев "оказался умным парнем".
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