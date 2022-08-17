Собчак связала уход Нагиева с Первого канала и СВО: "Оказался умным парнем"

Ксения Собчак объяснила отказ Дмитрия Нагиева работать на Первом канале попыткой уйти от западных санкций.

Журналистка считает, что Нагиев сознательно избегал темы, которая касается спецоперации на Украине.

"Нагиев оказался умным парнем", — написала Ксения в своём микроблоге, отметив, что сотрудничество с федеральным российским каналом небезопасно в разгар СВО.

Она считает, что таким образом телеведущий себя обезопасил.

"Это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда", — отметила Собчак.

Журналистка считает, что на ТВ Нагиеву пошли на встречу.

"Пока не подставляем, но и не увольняем", — написала Собчак.

Звезда ТВ и интернета рассказала, что место Нагиева в шоу "Голос" могла занять Юлия Барановская, однако в итоге остановились на кандидатуре Ларисы Гузеевой.

"Короче, выбор по принципу кому нечего терять", — объяснила знаменитость.

В этой ситуации Ксения провела аналогию с Иваном Ургантом.

"Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времён", — выразила свою точку зрения Собчак.

Ранее сообщалось, что Нагиев берёт творческую паузу.