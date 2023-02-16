Shot: лёгкие фигуриста Романа Костомарова практически отказали

Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает Telegram-канал Shot, лёгкие спортсмена практически отказали.

Пневмония понемногу начала отступать от Костомарова, однако медиками была зафиксирована отрицательная динамика. Растёт поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает лишь одна доля. Правый орган практически не функционирует. Появилась жидкость в плевральной полости.

Также источник отмечает обострение отита у спортсмена. Растёт вероятность ампутации левой кисти из-за нарушения кровоснабжения в руках.

Ранее эксперт Царенко назвал схему лечения Костомарова единственно возможной для спасения жизни спортсмена.

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