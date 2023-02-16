Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил пригласить актрису Барбару Брыльску на День города после её критики в адрес сибирской столицы. Звезда "Иронии судьбы" нелестно высказалась об уровне жизни в России.
Градоначальник в ходе пресс-конференции заявил, что Брыльской следует приехать и лично оценить жизнь сибиряков, прежде чем давать свою оценку во всеуслышание.
"Допустила антироссийские высказывания, я негативно оцениваю. Я бы пригласил её на День города летом к нам, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни", — передаёт слова мэра Сиб.фм.
Локоть отметил, что он не уверен в положительном ответе актрисы из-за сделанных ею скандальных высказываний в последнее время.
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