Актрисе Барбаре Брыльской из-за поддержки Ахеджаковой могут запретить въезд в Россию

Актриса Барбара Брыльска после публичной поддержки Лии Ахеджаковой, в связи с её увольнением из "Современника", может лишиться возможности приезжать в Россию.

Пытаясь поддержать коллегу, польская легенда советского кино не собиралась никого унижать. Брыльска уверяет, что искренне любит россиян и всю страну целиком, просто сейчас слишком уж неспокойное время, чтобы приезжать в Москву.

Более того, звезда "Иронии судьбы" заявила, что не боится никаких санкций против себя.

"Никто не может запретить мне приезжать в Россию! Потому что я и так не приеду. Пока не буду чувствовать, что я в спокойной стране нахожусь, о которой не говорят ничего плохого", — заявила актриса порталу BLITZ+.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Брыльска призвала необсираемую Ахеджакову уехать из России они тебя недостойны