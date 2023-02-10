Депутат ГД Занко пригрозила с помощью нейросети заменить Брыльску в "Иронии судьбы" на Талызину

Депутат Госдумы РФ Ольга Занко отреагировала на слова актрисы Барбары Брыльску в адрес Лии Ахеджаковой и пригрозила вырезать её из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" с помощью нейросети.

Занко в своём Telegram-канале заявила, что актриса оскорбила своих поклонников в России, когда советовала Ахеджаковой уезжать из страны, потому что "не дадут ей жизни, проклятые богом люди".

"Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", — написала Занко.

Более того депутат опубликовала видео с отрывком из фильма Эльдара Рязанова, где с помощью нейросети заменила актрису на Валентину Талызину.

"Заменила её на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в "Иронии" и озвучивала от и до", — объяснила политик.

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