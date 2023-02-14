Телеведущая Лариса Гузеева косвенно подтвердила наличие израильского гражданства. Актриса сама дала новый повод для подозрений, когда вступила в диалог с любопытной подписчицей в Сети.
В блоге Гузеевой обсуждали собачку телезвезды, Жужу, когда одна из поклонниц подшутила, спросив, кто питомица по национальности. И тут ведущая не сдержалась. Как бы ни отрицала актриса получение израильского гражданства, правда всё равно вылезла наружу.
"Шалом! Жужа тоже еврейка? По маме?" — поинтересовалась фанатка.
"И по папе", — утвердительно ответила Гузеева, дав понять, что паспортом с зарубежным гражданством всё же обзавелась.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.