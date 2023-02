Телеведущая Лариса Гузеева впервые высказалась в Сети о получении израильского гражданства

Телеведущая Лариса Гузеева косвенно подтвердила наличие израильского гражданства. Актриса сама дала новый повод для подозрений, когда вступила в диалог с любопытной подписчицей в Сети.

В блоге Гузеевой обсуждали собачку телезвезды, Жужу, когда одна из поклонниц подшутила, спросив, кто питомица по национальности. И тут ведущая не сдержалась. Как бы ни отрицала актриса получение израильского гражданства, правда всё равно вылезла наружу.

"Шалом! Жужа тоже еврейка? По маме?" — поинтересовалась фанатка. "И по папе", — утвердительно ответила Гузеева, дав понять, что паспортом с зарубежным гражданством всё же обзавелась.

Гузеева уехала из России в Израиль вместе с мужем