Телеведущая Гузеева о воспитании детей: "Орала так, что сама себя не слышала"

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в социальной Сети опытом воспитания двоих детей. Телесваха отметила, что она не такая строгая и деспотичная, как показывают на телевидении.

Гузеева поделилась — во время подросткового возраста сын и дочь хорошенько потрепали ей нервы и "прибавили седых волос". Телеведущая еле сдерживалась, чтобы физически не наказывать наследников за плохое поведение.

Актриса рассказала, что она повышала голос на детей, но потом ругала себя за это.

"Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но… до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления. Мы все помним слова — они ранят и уничтожают", — поделилась Лариса Гузеева.

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