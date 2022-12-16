Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мэр Малецкий: в Кременчуге на Украине пропали свет и отопление
Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год
В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека
В России за сутки госпитализировали 1400 граждан РФ с коронавирусом
Актриса Поплавская заявила, что Слепаков позорно бежал от уплаты налогов в РФ
Генерал СБУ: Орбан договорился с Путиным о присоединении Закарпатья к Венгрии
Мэр Киева Кличко: в столице слышны взрывы, жители должны оставаться в укрытиях
Бойцы НМ ДНР пушками С-60 уничтожили позиции ВСУ на Лисичанском направлении
Кадыров опубликовал видео "блестящей работы" российских дронов под Соледаром

Телеведущая Гузеева о воспитании детей: "Орала так, что сама себя не слышала"

Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в социальной Сети опытом воспитания двоих детей. Телесваха отметила, что она не такая строгая и деспотичная, как показывают на телевидении.

Гузеева поделилась — во время подросткового возраста сын и дочь хорошенько потрепали ей нервы и "прибавили седых волос". Телеведущая еле сдерживалась, чтобы физически не наказывать наследников за плохое поведение.

Актриса рассказала, что она повышала голос на детей, но потом ругала себя за это.

"Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но… до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления. Мы все помним слова — они ранят и уничтожают", — поделилась Лариса Гузеева.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Мэр Малецкий: в Кременчуге на Украине пропали свет и отопление
Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год
В Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, погибли три человека
В России за сутки госпитализировали 1400 граждан РФ с коронавирусом
Актриса Поплавская заявила, что Слепаков позорно бежал от уплаты налогов в РФ
Генерал СБУ: Орбан договорился с Путиным о присоединении Закарпатья к Венгрии
Мэр Киева Кличко: в столице слышны взрывы, жители должны оставаться в укрытиях
Бойцы НМ ДНР пушками С-60 уничтожили позиции ВСУ на Лисичанском направлении
Кадыров опубликовал видео "блестящей работы" российских дронов под Соледаром
Украинские системы ПВО "не вывозят" сегодняшней ракетной атаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников