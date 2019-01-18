Роза Сябитова сообщила причину своих бед на личном фронте

Знаменитая сваха и бессменная участница телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала, почему ей не везет в личной жизни. Все дело в том, что звезда пренебрегала народными приметами.

Роза Сябитова помогает женщинам найти свою половинку и пользуется репутацией опытной свахи, к мнению которой многие ее клиентки прислушиваются. Она часто критикует своих подопечных за наивность, которые те продолжают проявлять несмотря на прожитые годы. Ведь многие из российских женщин, которые обращаются к свахе продолжают верить в сказочных принцев. При этом Сябитову можно назвать сапожником без сапог — ведь ее личная жизнь тоже до сих пор не устроена.

Как сообщает интернет-портал Daily Show, Сябитова нашла причину своих бед на личном фронте. По мнению свахи, все дело в пренебрежении народными приметами, которые она в свое время не потрудилась соблюсти. Когда Роза, будучи 21-летней девушкой, впервые выходила замуж, она надела на свадьбу блузку, сшитую собственными руками — а это ни в коем случае делать невесте нельзя. Вместе с первым мужем они счастливо прожили 10 лет, у них родились двое детей — сын и дочь, но потом супруг Сябитовой скончался от инфаркта, оставив ее в 31 год вдовой.

Второй раз Сябитова решилась на замужество, будучи уже в зрелом возрасте — в 46 лет. Ее избранником стал участник программы "Давай поженимся" Юрий Андреев. Как рассказывает сваха, коллега по программе Лариса Гузеева уговорила Сябитову надеть на свадьбу белоснежное платье с фатой — ведь это бы так романтично смотрелось, и жених остался бы доволен! И это, по признанию Розы, был ее очередной ошибкой — ведь длинное белое платье и фата предназначены только для невинных девушек. Спустя три года Сябитова со скандалом развелась. Так что народные приметы — дело серьезное!

Источник фото: hochu.ua

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