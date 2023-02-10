Уволенный из театра им. Моссовета Александр Филиппенко покинул России

Сегодня в СМИ появилась информация об увольнении Александра Филиппенко из театра им. Моссовета. Как оказалось, актёр распрощался с этим местом работы еще в ноябре прошлого года. В данный момент звезда "Мастера и Маргариты" находится в Вильнюсе.

Сам артист заверил, что его уход из театра и отъезд из России никак не связаны с политикой и скандалами.

"У меня в прошлом году закончился контракт, и это давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный, сейчас все время в переговорах. Никого не подвёл, все было по плану", — приводит слова актёра издание StarHit.

Напомним, что в театре им. Моссовета Филиппенко отслужил 16 лет. В данный момент актёру 78. Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, он продолжал выходить на сцену и радовать зрителей.

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