Худрук Театра им. Ленсовета Луппиан об отмене спектаклей с Ахеджаковой: "Перегнули палку"

Худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан поддержала Лию Ахеджакову, которая осталась без ролей в "Современнике". По мнению актрисы, её коллега имеет право на свою позицию касательно СВО, а лишать за это работы неправильно.

"Почему зрители лишены возможности увидеть любимую актрису на сцене. У всех же разное мнение. На сцене же она играет роль какую-то. Лишить зрителей возможности прийти в театр "Современник" на спектакль, который они бы хотели посмотреть, — я считаю, что это в наше время как-то странно звучит", — приводит слова Луппиан портал 78. ru.

Лариса Регинальдовна отметила, что ничего оскорбительного Ахеджакова не сказала, а лишь выразила своё мнение, на которое имеет право в демократической стране. Актриса предположила, что ответственные за такое решение люди хотели перед кем-то выслужиться и "перегнули палку".

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