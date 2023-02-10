Ушла от Марьянова к женатому Тодоровскому и не победила рак: непростая судьба Евгении Брик

Ровно год назад ушла из жизни одна из красивейших актрис российского кино Евгения Брик. Ей было всего 40 лет. До последнего артистка вела активный образ жизни и не говорила о своих проблемах, а потому её смерть от длительного онкологического заболевания стала для поклонников неожиданностью.

Евгению Брик и Валерия Тодоровского считали идеальной парой. Мало кто вспомнит, что до брака актрисе приписывали роман с актёром Дмитрием Марьяновым. По слухам, девушка не дождалась предложения руки и сердца от избранника, а потому переключилась на более серьёзного Тодоровского.

С будущим мужем Евгения познакомилась на кастинге сериала "Закон". Режиссёр сразу обратил внимание на молодую актрису. Влюблённых не смущала ни разница в возрасте в 19 лет, ни семейный статус Тодоровского. На тот момент кинодел ещё был женат на Наталии Токаревой. В 2009 году у Евгении и Валерия родилась дочь Зоя.

Потерю жены Тодоровский переживает непросто. Сейчас режиссёр всячески отказывается говорить с прессой о личной жизни. Он старается больше времени уделять творчеству и двигаться дальше. Умершей жене кинодеятель посвятил сериал "Надвое".

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