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Автор Светлана Нерадовская

Стало известно, от чего умерла Евгения Брик

Культура

Утром 11 февраля появилось сообщение об уходе из жизни актрисы Евгении Брик. Артистке было всего 40 лет, причиной её смерти стала онкология, с которой она боролась долгое время.

Стало известно, от чего умерла Евгения Брик

Евгения Брик проходила лечение от рака в Лос-Анжелесе, и даже в это время она всё время была вместе со своей семьёй — мужем Валерием Тодоровским и дочерью Зоей.

Близкие актрисы подтвердили информацию о её уходе из жизни, но с прессой общаться отказались.

По словам журналистки Катерины Гордеевой, Брик до последнего продолжала участвовать в съёмках, и многие даже не знали о её тяжёлой болезни.

"10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память", — написала Гордеева.

Евгения Брик сыграла в кино 45 ролей, в том числе в фильмах "Ёлки 1914", "Стиляги", "Романовы", "Оттепель", "Садовое кольцо" и других.
В Америку актриса впервые попала в 2008 году, её там очень понравилось, и она решила окончательно переехать в США, пишет Starhit.

Коллеги по цеху не могут поверить в смерть Евгении Брик, признавая, что это огромная и несправедливая потеря не только для её родных, но и для всех остальных, кто знал актрису — прекрасного, доброго и талантливого человека.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком. Для меня, например, это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", — написала актриса Юлия Ауг.

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Умерла актриса Евгения Брик, ей было 40 лет. Какой её запомнили зрители «Оттепели» и «Стиляг»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
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