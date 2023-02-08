Звезды проекта "Дом 2" Дмитрий Дмитриенко и Екатерина Рапунцель разводятся

Бывшие участники скандально известного телепроекта "Дом 2" Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель решили развестись. Они расходятся после пяти лет брака.

Как стало известно, участники телепроекта "Дом 2" Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель приняли решение расторгнуть семейный союз. Причём инициатором этого стал Дмитрий. Издание "СтарХит" сообщило об этом со ссылкой на информированный источник. Сами супруги пока никак информацию не комментируют.

Дмитренко обратился в московскую коллегию адвокатов, чтобы они поддержали его иск о разводе, который подан в мировой участок в Новой Москве. Поскольку у супругов имеется общее имущество и маленькие дети, без судебного решения согласовать все вопросы при разводе будет трудно.

Эта звёздная семья постоянно привлекала внимание публики различными скандалами и разборками, причём как на телепроекте, так и уже вне его пределов. Ходили слухи, что таким образом Дмитрий и Ольга просто поддерживали интерес журналистов к себе, но тем самым они вызывали и значительный приток негативных комментариев простых зрителей и пользователей интернета. Иногда доставалось не только супругам, но и их маленьким детям.

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