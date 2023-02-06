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Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как привела старшую дочь к вере после развода

Шоу-бизнес

Валерий Меладзе развёлся с первой женой Ириной в 2014 году. У пары осталось трое детей. Крах семейной жизни привёл женщину к вере. Правда, не все близкие сразу приняли её новое увлечение.

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как привела старшую дочь к вере после развода

«Старшая дочь Ингуля так долго за мной наблюдала. Я понимала, что если малышей могу с собой взять, то на Ингу давить нельзя, потому что на тот момент ей было почти 20 лет. Это был взрослый человек, она должна была сама сделать для себя выбор. Начитавшись, я поняла, что это можно было сделать личным примером», - рассказала Ирина телеканалу «Спас».

В итоге Ирине удалось привести всех дочерей к вере. Старшая из наследниц Валерия Меладзе стала прислушиваться к словам матери, когда сильно заболела пневмонией. Вера помогла девушке встать на ноги.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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