"МК": продюсер Валерия Меладзе Сергеев заявил, что ему пора прекратить все концерты

Первый продюсер певца Валерия Меладзе Константин Сергеев прокомментировал карьеру бывшего подопечного и заявил, что ему стоит задуматься о её завершении.

Сергеев сообщил, что артист долго шёл к славе и упорно работал, но после скандального выступления в Дубае у Меладзе начался сложный период.

"Артист – публичная профессия. И для него важно быть вне политики, но в наше сложное переломное время это невозможно, поэтому каждый делает свой выбор: кто-то делает его обдуманно и взвешено, кто-то руководствуется эмоциями", - сказал Сергеев в беседе с "МК".

Промоутер отметил, что певец уже может не выступать и пожить для себя. Но Сергеев не исключает возможности частных выступлений на корпоративах за границей "для очень уважаемых людей".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.