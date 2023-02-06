Певица Светлана Лобода после начала СВО на Украине отреклась от России и заявила, что теперь в её репертуаре будет много песен на родном языке. Недавно артиста выступила в Казахстане, где под овации зрителей исполнила все русскоязычные хиты.
Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал отрывок с концерта. Лобода в провокационных нарядах исполняет "Тропикана-женщина" и "Твои глаза" от композитора Константина Меладзе.
Пользователи Сети упрекнули певицу в "переобувании" из-за финансовой выгоды и отметили, что артистка всё-таки готова поступиться своим принципам в зависимости от обстоятельств.
"Где мова? Почему на великом и могучем? Это называется "мои принципы зависят от обстоятельств". Ей нужно деньги стричь," — оправдали Лободу российские зрители.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.