Музыкант "Аквариума" Андрей Решетин рассказал, почему сейчас смычок равен штыку

Бывший музыкант группы "Аквариум" Андрей Решетин стал обсуждаемой персоной после того, как написал публичное письмо Борису Гребенщикову. В свои 60 лет всемирно известный скрипач отправился добровольцем в зону СВО.

"Я пошёл добровольцем и собирался воевать с оружием в руках. Подал необходимые документы. И вот как-то еду с женой по Невскому, и мне звонок из Минобороны России, говорят, мы ваш порыв оценили, но на фронт пока не торопитесь, там от вас с автоматом будет не так много толку, но есть подозрение, что со скрипкой вы там будете вполне на своём месте", — рассказал Андрей Решетин в интервью "РГ".

В данный момент Решетин служит в составе фронтовой творческой бригады. Основная задача коллектива — поднимать боевой дух солдат в окопах, радовать и заряжать оптимизмом. В качестве второй задачи музыкант выделил борьбу "за сердца и за умы и местного населения, и тех, кто в тылу".

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