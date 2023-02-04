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Гоген Солнцев опроверг слухи о его смерти: "Болел ковидом"

Шоу-бизнес

Шоумен и актёр Гоген Солнцев впервые лично вышел на связь после новостей о его смерти.

Гоген Солнцев опроверг слухи о его смерти: "Болел ковидом"

Напомним, ранее жена Гогена Солнцева Полина Давыдова сообщила о том, что он умер. Женщине необходим был паспорт мужа, который она никак не могла найти, чтобы забрать тело из морга. В это время известию о смерти скандального шоумена успела порадоваться его бывшая жена Екатерина Терешкович.

На самом деле артист оказался жив. Гоген лично прокомментировал своё состояние.

"Болел ковидом. Первый день сбил температуру. Но теперь уже 35 градусов. Спасибо за беспокойство", — рассказал Солнцев Telegram-каналу "Звездач".

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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