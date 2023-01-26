Менеджер Солнцева Андрей Орлов не смог подтвердить информацию о смерти шоумена

Шоумен Гоген Солнцев часто устраивает перформансы на публике. Артист прославился из-за романтических отношений со взрослыми женщинами и участием в различных ток-шоу.

Супруга Солнцева Полина Давыдова заявила в Сети о внезапной смерти шоумена. По её словам, причиной трагедии послужила полученная в декабре прошлого года травма головы.

Журналистам удалось связаться с директором артиста Андреем Орловым, который отказался комментировал новость о его смерти, так как "находится не в Москве".

"Я не в курсе и не в Москве", — заявил представитель шоумена.

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