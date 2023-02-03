Лариса Гузеева вместе с мужем улетели в Израиль

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела вместе с мужем в Израиль.

Ранее артистка неожиданно покинула Россию. Она вместе с мужем улетела в Израиль. Об этом Гузеева рассказала в своей социальной сети, выложив видео из номера отеля в Тель-Авиве. По словам актрисы, здесь они пробудут всего неделю.

"Привет, Израиль. Привет, Тель-Авив. Вот приехали сюда на недельку", — поделилась Гузеева.

Напомним, ранее Лариса Гузеева взволновала поклонников шоу "Давай поженимся!" на Первом канале заявлением о том, что программа больше никогда не выйдет в эфир. Однако со стороны руководства телеканала официального заявления пока не поступало.

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