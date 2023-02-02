Балерина Бартновская не встала на защиту Волочковой: "Все знают, с чьими мужьями она спала"

Бывшая балерина, автор Telegram-канала "Дьявол на пуантах" Ирина Бартновская не стала защищать Волочкову и посоветовала ей задуматься о рехабе.



Ранее Анастасия Волочкова появилась на съёмках шоу "Алёна, блин!" в нетрезвом виде. Многие разозлились на ведущую Алёну Жигалову за то, что она якобы напоила Анастасию. Однако коллега Волочковой Бартновская поспешила "открыть людям глаза".

Ирина заявила, что Жигалова — адекватный, образованный человек, чего нельзя сказать об Анастасии. Бартновская рассказала своим подписчикам, что Волочкова живёт за счёт подобных скандалов. По словам бывшей балерины, в молодости Волочкова не единожды уводила чужих мужчин. В том числе, по словам Бартновской, Волочкова увела парня Ксении Собчак.

"То что Волочкова — наглая сука, знают все. Ну, как минимум те, с чьими мужьями она спала. Нас таких много. Начиная от Собчак, когда та приехала в Москву со Славой Лейбманым, а там была любовь. Я лично была у Ксюши на 18-летие, где был он. Настя — совершенно аморальная, опустившаяся на дно женщина. Даже не женщина. В моём понимании женщина так себя вести не может", — заявила Бартновская.

Также Ирина рассказала, что дочь Волочковой предпочитает жить не со скандальной мамой, а с супругой Игоря Вдовина.

"Жалеть, что она алкоголичка? Ну так иди и подшейся. Ляг в рехаб. Её нельзя допускать до детей", — уверена балерина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.