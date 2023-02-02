"Я была очень уставшей и не выспавшейся" — Анастасия Волочкова объяснила своё поведение на интервью с Жигаловой

Анастасия Волочкова дала интервью Алёне Жигаловой, которое обернулось для неё настоящим скандалом.

Напомним, в ходе недавнего интервью известная балерина вела себя неподобающим образом. Волочкова невнятно отвечала на вопросы, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Поклонники знаменитости предположили, что виной всему шампанское, которое было предусмотрено во время съёмки. Также сама ведущая щедро подливала напиток Волочковой.

По словам балерины, её странное поведение было связано с усталостью и тяжёлой травмой.

"В тот момент я была очень уставшей и не выспавшейся. Перед этим у меня был долгий перелет с Мальдив, и я сразу же отправилась в центр спортивной медицины. Мне необходимо вылечить травму, потому что 8 февраля предстоит очень важное выступление, на которое приглашены две тысячи человек", — заявила Волочкова в беседе с Teleprogramma. pro.

Также Анастасия Волочкова добавила, что к этому интервью не следует относиться серьёзно, поскольку оно было построено в форме игры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.