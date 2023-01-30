Волочкова рассказала, что Тарзан и Королёва расстались

Анастасия Волочкова рассказала, что Тарзан и Наташа Королёва расстались.

В шоу "Алена, блин!" ведущая предложила балерине сыграть в игру "Убить, поцеловать переспать". Она назвала имена трёх мужчин и предложила Волочковой выбрать, что с ними сделать. Среди них был муж Наташи Королёвой Тарзан.

Волочкова заявила, что могла бы переспать с ним, потому что он "такой сексуальный". Помимо этого Волочкова заявила, что Королёва и Тарзан уже не вместе. Однако в конце отметила, что не уверена в этой информации.

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