Продюсер Иосиф Пригожин признался в тёплых чувствах к Ани Лорак и Светлане Лободе

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что если бы он был свободен, то приударил за Ани Лорак. По его словам, в украинской певице привлекает женственность и красота.

Журналистка Алёна Жигалова и балерина Анастасия Волочкова в новом YouTube-шоу играли в викторину "Поцеловать-переспать-убить". По правилам игры, нужно позвонить знаменитости и попросить расставить представительниц шоу-бизнеса по выше указанному списку.

"Поцеловать и переспать я могу только с одной женщиной и зовут её Валерия, но, если бы в моей жизни не было бы Валерии, то, конечно же, Ани Лорак вызывает у меня определенные чувства… женственности, красоты. Поэтому переспать можно с Лорак, поцеловать Лободу, а не заметить Настю Волочкову", — рассудил Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что с Волочковой у них имеется давний конфликт, но даже учитывая личную неприязнь, он бы не стал "её убивать".

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