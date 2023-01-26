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Регина Тодоренко впервые показала лицо своего младшего сына

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко впервые показала лицо своего младшего сына Мирослава.

Регина Тодоренко впервые показала лицо своего младшего сына

В настоящее время знаменитость отдыхает на Мальдивах, куда отправилась со своим младшим сыном Мирославом. Мальчику уже исполнилось полгода, но блогер ещё ни разу не показывала его своим подписчикам. Однако сегодня Регина Тодоренко перестала скрывать лицо младшего сына, показав его на видео, которым поделилась в своей соцсети.

Ведущая рассказала в видеоролике, как проходит её отдых на море, куда вошли и кадры с Мирославом. На них телеведущая разговаривает с сыном, а потом его целует.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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