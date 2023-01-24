Регина Тодоренко назвала себя плохой матерью: "Во мне говорят мои комплексы"

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко призналась, что чувствует себя плохой матерью.

По словам Тодоренко, последнее время она думает, что является плохой матерью. Об этом она поделилась с подписчиками в своей социальной сети.

"Уже несколько недель живу с ощущением, что я плохая мать. Мне сложно отказывать детям. Всё время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку, хочется достать звёздочку с неба, дать всё лучшее сразу. Но я же понимаю, что в такие моменты во мне говорят мои комплексы", — написала блогер.

Виной всему послужила просьба её старшего сына Михаила. Мальчик захотел увидеться со своей подругой, которая живёт в США. Тодоренко не хотела отказывать ребенку в его просьбе, однако возможности отвезти сына в гости в Америку на тот момент не было. Тем не менее, телеведущая нашла выход из ситуации. Было решено организовать встречу на нейтральной территории.

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