Актёр Никита Кукушкин из-за мобилизации оставил больную Альцгеймером мать в России

Российский актёр Никита Кукушкин уехал из России чтобы избежать мобилизации и оставил на родине тяжёлобольную мать. Артист заявил, что у него не было другого выхода из ситуации.

Кукушкин рассказал, когда ему пришла повестка, он размышлял над двумя вариантами развития событий: на линию сопротивления или в тюрьму. С собой за границу он увёз супругу и ребёнка, а больную мать оставил в России.

"Я не видел смысла рисковать и уехал", — заявил актёр изданию StarHit

32-летняя звезда фильма "Метод" рассказал, что у его родительницы диагностировали болезнь Альцгеймера. В России он посещал маму раз в неделю, теперь такой возможности у него нет.

"С мамой всё в порядке. Я мысленно с ней. Думаю постоянно. Всё пришло к тому, к чему пришло", — высказался артист.

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