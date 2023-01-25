Российский актёр Никита Кукушкин уехал из России чтобы избежать мобилизации и оставил на родине тяжёлобольную мать. Артист заявил, что у него не было другого выхода из ситуации.
Кукушкин рассказал, когда ему пришла повестка, он размышлял над двумя вариантами развития событий: на линию сопротивления или в тюрьму. С собой за границу он увёз супругу и ребёнка, а больную мать оставил в России.
"Я не видел смысла рисковать и уехал", — заявил актёр изданию StarHit
32-летняя звезда фильма "Метод" рассказал, что у его родительницы диагностировали болезнь Альцгеймера. В России он посещал маму раз в неделю, теперь такой возможности у него нет.
"С мамой всё в порядке. Я мысленно с ней. Думаю постоянно. Всё пришло к тому, к чему пришло", — высказался артист.
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